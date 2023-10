Eccesso di alcolici: 5 interventi dei soccorsi in poche ore

Una serata (troppo) alcolica nel Lecchese. I soccorsi di Areu sono dovuti intervenire in ben quattro occasioni nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, per altrettanti episodi di intossicazione etilica.

La prima chiamata è scattata alle ore 20.50 in viale Montegrappa a Lecco, allertati anche i carabinieri: una persona in difficoltà, soccorsa in codice giallo, è poi stata trasferita in verde dall'ambulanza della Croce rossa di Galbiate all'ospedale Manzoni. Sempre intorno alle 21 un nuovo intervento, questa volta a Colico, comune dell'Alto Lago: un uomo di 42 anni è stato soccorso in giallo in largo San Giorgio 15 e poi trasportato in verde al nosocomio di Gravedona.

Il terzo intervento del 118, inizialmente apparso il più grave con allerta in codice rosso, in strada a Lecco in via Giulio Fiocchi alle 22.40: per la persona soccorsa non è stato poi necessario il trasferimento in pronto soccorso. Il quarto episodio di intossicazione etilica in via Tonio da Belledo sempre nella città capoluogo: un 54enne soccorso in giallo è stato poi portato nel vicino ospedale in verde.

Nessuno sarebbe dunque in condizioni gravi, ma preoccupano gli episodi di eccesso di alcolici sempre più frequenti anche nel nostro territorio. Questa mattina presto, martedì, un altro caso di intossicazione etilica, forse il più serio, si è registrato a Olginate poco dopo le 7 in via Don Carlo Gnocchi, in pieno centro paese. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso della vicina Calolziocorte, allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate: la persona in evidente stato di difficoltà è stata trasferita in ospedale in codice giallo.