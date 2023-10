Caduta alle stalle di Camaggiore: codice rosso a Bellano

Soccorsi in codice rosso alle stalle di Camaggiore. Intorno alle 11.15 di venerdì 27 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è entrata in azione per un allarme lanciato dalla zona impervia che si trova sopra l'abitato di Bellano, frazione Vendrogno al confine con Dervio, a circa 1.200 metri di quota sul livello del mare.

Secondo quanto appreso da fonti mediche, la mobilitazione si è resa necessaria per una caduta avvenuta in quella zona che ha coinvolto un uomo di 73 anni, un fungiatt tra i tanti che battono i sentieri delle valli lecchesi alla ricerca degli ultimi funghi di una stagione allungata dall'alternanza tra piogge e temperature ancora alte per il periodo.

Dalla base di Caiolo (Sondrio) è stato fatto decollare l'elisoccorso, inizialmente in codice giallo, mentre via terra sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino - da Dervio e Barzio - vista la vicinanza del luogo del rinvenimento con la strada sterrata: l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco con l'elicottero; presenterebbe dei traumi al volto. L’intervento è finito nel pomeriggio, con il rientro delle squadre.