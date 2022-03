Elicottero in volo sul Moregallo: recuperato escursionista tra i boschi

L'elisoccorso è tornato a far capolino sopra Valmadrera. Durante il pomeriggio di domenica 13 marzo, intorno alle 15, il mezzo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza fatto decollare da Villa Guardia (Como) ha sorvolato nuovamente il Moregallo, come avvenuto già nei giorni scorsi, per recuperare un escursionista: il personale di soccorso è stato trasportato nella zona compresa tra Sambrosera e la Bocchetta di Moregge per recuperare una persona di 57 anni infortunatasi durante l'attività sportiva.

Il ricovero

È rimasta a terra, invece, la squadra dei tecnici della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso Alpino. Una volta recuperata, la persona infortunata è stata trasportata a valle: qui è stata presa in carico dai volontari di Lariosoccorso, che l'hanno trasportata via terra presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba; il ricovero è avvenuto in codice verde, quindi in condizioni di salute ritenute non preoccupanti.