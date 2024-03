Due escursionisti stranieri bloccati in Grigna: portati in salvo con l'elicottero

Paura per due escursionisti in difficoltà durante una salita in Grigna. I vigili del fuoco del comando di Lecco sono infatti dovuti intervenire oggi, sabato 23 marzo alle ore 17, anche con l'elicottero Drago per prestare aiuto e recuperare i due escursionisti stranieri che avevano smarrito il sentiero.

Nello spostarsi si erano poi portati in una zona non sicura, restando bloccati su una delle montagne simbolo del territorio lecchese. I soccorritori hanno presto individuato i due escursionisti, raggiungendoli poi in quota. L'intervento si è concluso con il recupero e il trasporto in una zona sicura delle due persone.