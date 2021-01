Escursionisti in difficoltà nel buio: recuperati dalle squadre di soccorso

La Stazione di Morbegno del Cnsas Lombardo è intervenuta nella serata di sabato a Nuova Olonio, appena fuori dal confine tra la provincia di Lecco e quella di Sondrio, insieme con il Sagf della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, per soccorrere due escursionisti in difficoltà. I due erano usciti nel pomeriggio per una passeggiata nei boschi sopra l'abitato ma hanno perso l'orientamento e non sapevano come rientrare.

Le squadre li hanno localizzati e poi li hanno raggiunti, erano illesi. Otto i tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna impegnati durante l'operazione. Verificato che erano in buone condizioni, gli escursionisti sono stati accompagnati alle loro auto. L'intervento è cominciato alle 18.30 circa ed è finito poco dopo le 21.30, con il rientro delle squadre.