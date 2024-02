Massi franano sulla strada tra Calolziocorte ed Erve, colpite due auto

Paura per una scarica di sassi caduta lungo la strada tra Erve e Calolziocorte. La frana è avvenuta intorno alle ore 14 di oggi, venerdì 9 febbraio. Diversi i massi crollati sulla carreggiata della Sp181, insieme a piante e terreno. Alcuni di essi hanno colpito due auto in transito. Per fortuna non ci sono stati feriti. Danneggiati comunque i due veicoli, in particolare il parabrezza di una macchina, spaccato da un sasso (nella foto).

Lo smottamento è stato favorito dalla pioggia delle scorse ore. Allertati i tecnici della Provincia di Lecco (ente competente per la strada), i vigili del fuoco e i carabinieri prontamete giunti sul posto. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per completare le opere di rimozione del materiale franato, di messa in sicurezza e ulteriori verifiche. La Sp181 sale da Calolziocorte ed è l'unica strada con la quale si più raggiungere il piccolo comune di Erve dove risiedono circa 800 persone.