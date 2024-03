Plinio Agostoni, nel pomeriggio i funerali

Sono stati fissati i funerali di Plinio Agostoni. La cerimonia inizierà alle 15.30 di giovedì 7 marzo all'interno della Basilica di San Nicolò, dopodichè la salma verrà trasferita presso il cimitero Monumentale cittadino. Il Santo Rosario, invece, è stato recitato alle 20.30 di mercoledì 6 marzo nella medesima chiesa del centro città. A darne l'annuncio sono “la moglie Maria, i figli Giovanni con Maddalena, Silvio con Iolanda, Maria Nazarena con Andrea e Pietro, gli affezionati nipoti Andrea, Martino, Stefano, Pietro Lucia, Nicolò, Davide, Michele, Nicola, Filippo, Caterina, Marta e Carolina, i fratelli Angelo, Alberto, Antonio, Marisa ed Emilio con le rispettive famiglie unitamente ai parenti tutti”.

Plinio Agostoni: la biografia

Plinio Agostoni è stato vicepresidente di Icam Spa - l’azienda di famiglia nata a Morbegno (Sondrio), cresciuta a Lecco e trasferita in anni recenti nella nuova sede di Orsenigo (Como) - nella quale ha fatto il suo ingresso nel 1989, dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica e l’esperienza professionale in un’importate realtà multinazionale.

Entrato in azienda con il ruolo di direttore di produzione e delega alle relazioni esterne e ai rapporti sindacali, ha contribuito allo sviluppo dell’azienda con particolare riferimento all’aggiornamento tecnologico, all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi e logistici. Ha favorito il cambio dell’assetto della governance di Icam, in sintonia con le crescenti dimensioni dell’azienda stessa, entrando nel Cda e assumendo il ruolo di vicepresidente nel 2012.

Attivo sul territorio lecchese in particolare nel mondo del sociale e dell’educazione, è stato fra i fondatori della Cooperativa "Nuova Scuola", oltre che fondatore e presidente della fondazione "Don Giovanni Brandolese" che opera nell’area della scuola e della cultura.

Agostoni ha maturato anche un’articolata esperienza associativa, iniziata nell’allora Confindustria Lecco e proseguita dopo la costituzione di Confindustria Lecco e Sondrio. Già presidente, oltre che vicepresidente, della Categoria Merceologica Alimentare, ha ricoperto le cariche di rappresentante generale nel Consiglio Generale eletto dall’Assemblea e Rappresentante in Consiglio Generale.

Il saluto di Icam

Plinio Agostoni, vicepresidente della storica azienda di cioccolato Icam, ci ha lasciato nella serata di martedì.

Tre gli ambiti a cui Plinio ha dedicato la sua vita, oltre alla famiglia, e che lo hanno reso il grande uomo che tutti ricordano e riconoscono. In primis lo spirito imprenditoriale con cui ha contribuito alla crescita di Icam, azienda che mantiene - dopo quasi 80 anni di attività - l'imprinting familiare, ma che nel tempo ha saputo aprirsi al mondo e ai mercati, fino a diventare un unicum virtuoso di imprenditoria italiana e internazionale nel settore. Un approccio positivo alla sostenibilità e al welfare che ha dato un grande slancio alla storia industriale e occupazionale della città e che ha saputo al contempo creare dal nulla, una catena di fornitura internazionale capace di dare un sostegno concreto alle popolazioni coltivatrici del cacao da una parte e offrire una vastissima gamma di prodotti di qualità al mercato dolciario nazionale e internazionale. In secondo luogo, l'impegno nella rappresentanza imprenditoriale, sia in Confindustria, in veste di presidente, che nella Compagnia delle Opere. Infine, l'impegno costante e ai massimi livelli verso le giovani generazioni per creare un modello di "scuola libera" a sostegno dell'imperativo di una scelta educativa libera per ogni ordine e grado, attraverso la Fondazione Brandolese, con l'obiettivo di promuovere la cultura di una formazione umana, tecnica e culturale quale valore e investimento per il futuro.

Entrato in Icam nel 1989, dopo la laurea in Ingegneria elettrotecnica e un'esperienza presso un'altra storica azienda industriale lecchese, Plinio Agostoni ha portato tutta la propria passione nell'azienda di famiglia ricoprendo diversi incarichi, prima come direttore di produzione con delega alle relazioni esterne e ai rapporti sindacali, poi come viceresidente dal 2012. L'azienda fondata nel paese natale di Plinio a Morbegno (Sondrio) nel 1942 dal padre Silvio era, dopo la sua famiglia, il suo amore più grande.

"Oggi è un giorno triste per tutti noi, abbiamo perso il nostro vicepresidente che era fratello, padre, marito, nonno e amico, ha dichiarato Angelo Agostoni, fratello di Plinio e Presidente di Icam - Ma soprattutto abbiamo perso un grande uomo stimato e apprezzato da tutti. Entusiasta della vita, della sua famiglia e dei suoi amici, in Icam viene a mancare un imprenditore lungimirante e appassionato, ma mancherà anche a tutte quelle realtà a cui ha dedicato il proprio impegno sociale. Ci lascia un'eredità pesante e una grande responsabilità: mantenere vivi i suoi principi e valori all'interno della nostra quotidianità".

L'addio di Confindustria

"Abbiamo perso il nostro presidente, abbiamo perso un uomo stimato ed apprezzato, di grande levatura morale, entusiasta della vita, della sua famiglia e dei suoi amici - commenta il direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, Giulio Sirtori - Alla nostra comunità è venuto a mancare un imprenditore lungimirante e appassionato, da lungo tempo impegnato anche per la nostra Associazione".

"Fra i molti temi che gli stavano a cuore - continua Sirtori anche a nome dei colleghi e amici di Confindustria - l’attenzione ai giovani e alla loro educazione. L’importanza di garantire loro opportunità di sviluppo e crescita sono stati il fulcro di un impegno che lo ha sempre accompagnato, anche nell’ambito del suo mandato alla guida di Confindustria Lecco e Sondrio. Ha saputo mettere concretamente al centro dell’interesse la sostenibilità, in particolare con la sensibilità per i temi della responsabilità d’impresa e dello sviluppo sociale e l’attenzione all’etica del lavoro"

"Siamo grati al presidente Plinio Agostoni per avere contribuito con impegno allo sviluppo della nostra Associazione e per l’esempio che ci ha dato con il suo entusiasmo, mai venuto meno, con la sua apertura al mondo - conclude Sirtori - I Consiglieri, i collaboratori e tutta la comunità imprenditoriale di Confindustria Lecco e Sondrio si stringono alla sua famiglia, che tanto amava, e in particolare alla moglie Maria, ai figli e ai nipoti e a tutti i suoi cari".

Il ricordo del sindaco Gattinoni

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Plinio Agostoni rappresenta la sintesi delle tante anime che caratterizzano il lecchese. In primis lo spirito imprenditoriale, a partire dall’esperienza della Icam, azienda che mantiene l’imprinting familiare ma che nel tempo si è aperta al mondo e ai mercati nella forma attuale di un soggetto multinazionale di successo, caratterizzato da costante attenzione alla sostenibilità e al welfare. Tutti noi sappiamo quanto la Icam abbia segnato la storia industriale della città, abbia creato innovazione e occupazione non solo sul territorio, ma anche nelle catene di fornitura internazionale, a sostegno delle popolazioni coltivatrici del cacao".

"In secondo luogo, l'impegno nella rappresentanza imprenditoriale, sia in Confindustria sia nella Compagnia delle Opere: il suo è stato un "fare impresa" non solo nella dimensione individuale ma è sempre stato consapevole promotore dell'importanza dell’impatto sociale che l’agire economico imprime sulla comunità. Infine, l'impegno costante e ai massimi livelli per una "scuola libera", a sostegno dell’imperativo di una scelta educativa libera per ogni ordine e grado: la Fondazione Brandolese ha quindi promosso la cultura di una formazione umana, tecnica e culturale quale valore in sé e un investimento per il futuro. Queste attività, e sono solo le più note, sono sempre state sorrette da una grande forza di Fede, mai nascosta, anzi, vissuta in maniera trasparente ed esplicita sia in Gioventù Studentesca sia in Comunione e Liberazione, sia testimoniata pubblicamente in parecchie occasioni di dialogo e di impegno per la costruzione attuale di un agire comune ispirato dal messaggio evangelico".

Il sindaco di Lecco, la Giunta e il Consiglio comunale ricordano con gratitudine l’impegno per la città in campo imprenditoriale, sociale ed educativo di Plinio Agostoni ed esprimono vicinanza alla moglie Maria, ai suoi figli e a tutti i suoi cari.

Le scuole di Rancio: "Grazie Plinio"

Nel proseguire della giornata di oggi sono stati numerosi i messaggi di cordoglio messi neri su bianco per la scomparsa dell'imprenditore. Tra questi anche quello dei dirigenti delle scuole paritarie di Rancio, la primaria "Pietro Scola", la media "Massimiliano Kolbe" e il liceo "Giacomo Leopardi". Ecco il pensiero dal titolo "Grazie Plinio".

"Siamo grati per l'intuizione geniale con cui 40 anni fa Plinio Agostoni ha permesso la nascita delle scuole Pietro Scola, Kolbe e Leopardi che ha a lungo guidato come presidente della Cooperativa sociale Nuova Scuola con infinita cura ed intelligenza, rendendo possibile il percorso educativo di centinaia di bambini e ragazzi. Il suo decisivo incontro con don Luigi Giussani ha generato in lui il desiderio di offrire alla città un luogo dove sperimentare che l’educazione è introduzione alla realtà e al suo significato ultimo.

È la questione decisiva nella vita di ogni persona a ogni età ed è responsabilità di tutti. Per questo negli anni 2000 ha dato vita alla fondazione don Giovanni Brandolese, per dare ragioni sempre più incisive alla necessità di introdurre anche in Italia una reale libertà di educazione coinvolgendo intorno a sé in questo progetto la realtà ecclesiale, politica, industriale ed economica del territorio. Il suo spendersi quotidiano era permeato dalla consapevolezza che il fare era ed è a servizio dell’opera di un Altro.

Ringraziamo il Signore per il dono prezioso del tratto di strada percorso insieme, per la sua amicizia fedele, la sua guida autorevole e il giudizio appassionato. Il Consiglio di Amministrazione Cooperativa sociale Nuova Scuola".