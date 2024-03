Grande lutto nel mondo dell'imprenditoria. È venuto a mancare Plinio Agostoni, 80enne presidente di Confindustria Lecco Sondrio - carica ricoperta dal giugno 2022 - e vicepresidente della storica Icam. Noto esponente della Compagnia delle Opere, si era laureato in ingegneria e nel tempo ha ricoperto posizioni di rilievo all'interno dell'azienda specializzata nella produzione e distribuzione del cioccolato, che a Lecco ha mantenuto il proprio store.

Marito di Maria e padre di quattro figli, era noto anche per il suo attivismo in altri ambiti: tra i fondatori della Cooperativa "Nuova Scuola", aveva fatto altrettanto e presiedeva la Fondazione don Giovanni Brandolese.

Plinio Agostoni: la biografia

Plinio Agostoni è stato vicepresidente di Icam Spa - l’azienda di famiglia nata a Morbegno (Sondrio), cresciuta a Lecco e trasferita in anni recenti nella nuova sede di Orsenigo (Como) - nella quale ha fatto il suo ingresso nel 1989, dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica e l’esperienza professionale in un’importate realtà multinazionale.

Entrato in azienda con il ruolo di direttore di produzione e delega alle relazioni esterne e ai rapporti sindacali, ha contribuito allo sviluppo dell’azienda con particolare riferimento all’aggiornamento tecnologico, all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi e logistici. Ha favorito il cambio dell’assetto della governance di Icam, in sintonia con le crescenti dimensioni dell’azienda stessa, entrando nel Cda e assumendo il ruolo di vicepresidente nel 2012.

Attivo sul territorio lecchese in particolare nel mondo del sociale e dell’educazione, è stato fra i fondatori della Cooperativa "Nuova Scuola", oltre che fondatore e presidente della fondazione "Don Giovanni Brandolese" che opera nell’area della scuola e della cultura.

Agostoni ha maturato anche un’articolata esperienza associativa, iniziata nell’allora Confindustria Lecco e proseguita dopo la costituzione di Confindustria Lecco e Sondrio. Già presidente, oltre che vicepresidente, della Categoria Merceologica Alimentare, ha ricoperto le cariche di rappresentante generale nel Consiglio Generale eletto dall’Assemblea e Rappresentante in Consiglio Generale.