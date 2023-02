Christian e Riccardo, morti sul Grignone: ad Almè lutto cittadino

Forte cordoglio ad Almè per la prematura scomparsa di Christian Cornago, 35enne nativo di Valbrembo, e Riccardo Farina, 38enne di Almè, amici da svariati anni e compagni di scalata. I due sono morti tragicamente sul Grignone durante il pomeriggio di sabato 25 febbraio: una caduta fatale lungo la variante Couloir Zucchi del canale Ovest, che già la settimana precedente settimana era costata la vita a un giovane; con loro altri due compagni di viaggio che hanno lanciato l'allarme non vedendo più gli amici. Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio le due salme saranno trasferite dall'ospedale Manzoni di Lecco ad Almè, comune di residenza dei due giovani scalatori.

I funerali saranno celebrati congiuntamente mercoledì 1° marzo presso la Chiesa Parrocchiale di Almè, con inizio fissato per le 9.30.

Lutto cittadino ad Almè

Per la medesima giornata è stato proclamato anche il lutto cittadino: “La tragica scomparsa dei giovani Christian Cornago e Riccardo Farina ha scosso fortemente la nostra Comunità. Siamo increduli e sgomenti per quanto accaduto. L'Amministrazione comunale è vicina al dolore dei familiari e amici ed esprime Loro le più sentite condoglianze. Nella giornata dei funerali, in segno di cordoglio e partecipazione di tutta la cittadinanza, sarà proclamato il lutto cittadino”.