Incendio ai danni di un capannone, tre squadre dei vigili del fuoco in azione

Paura e danni per l'incendio di un capannone a Santa Maria Hoé. Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri, venerdì 10 novembre. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio, e due equipaggi dal distaccamento di Merate con una seconda autopompa e un'autobotte. Sul posto anche il funzionario di turno.

L'intervento di spegnimento di fiamme e fumo con una prima messa in sicurezza è terminato intorno alla mezzanotte. Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo divampato nel capannone.