Incendio alla Seval, terminata l'emergenza: "Si può tornare alla normalità"

Il potenziale pericolo per la salute è passato: si può tornare tranquillamente a sostenere attività all'aperto sia a Colico sia negli altri comuni della riviera orientale del lago.

Dopo la domenica di grande paura a causa dell'incendio, il secondo in un mese, che ha colpito l'azienda Seval, la situazione va lentamente verso la normalità. Concluse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e il monitoraggio della salubrità dell'aria dei tecnici di Arpa Lombardia, il Comune di Colico ha ufficializzato la fine dell'emergenza in una nota.

"Misure emergenziali superate"

"Sentite le autorità sanitarie competenti, non permanendo rischi per la salute pubblica, le misure emergenziali possono essere ritenute superate; pertanto viene meno la raccomandazione di limitare le attività all'aperto - si legge - Le centraline di Arpa installate nella giornata di domenica continueranno comunque a rilevare eventuali inquinanti presenti nell'aria. Contestualmente sono in corso attività di indagine sulle cause dell'incendio e attente valutazioni riguardo ai provvedimenti utili affinché non si ripetano episodi analoghi".

La palla dunque passa ora agli inquirenti per risalire all'origine di due episodi del tutto simili in un lasso di tempo così breve, in un'azienda che si occupa di riciclaggio di rifiuti speciali. Grande è stata la preoccupazione da parte della cittadinanza, tra Colico e Lecco, per i fumi potenzialmente dannosi sprigionatisi nell'aria e respirati in una domenica di bel tempo (col Tivano a soffiare da Nord sul lago) in un vasto raggio di chilometri. Toccherà eventualmente ad Arpa comunicare gli eventuali rischi per la salute corsi in uno scenario di questo genere.

Le fiamme domenica mattina

Un nuovo incendio ha colpito Colico domenica mattina. Dopo quello dello scorso 19 novembre - nella stessa azienda che tratta rifiuti speciali - ha preso fuoco il capannone sito in via Caronio: poco dopo le 6 di domenica 10 dicembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto intervenire i sanitari e i pompieri. Il Comando di Lecco ha inviato in loco le squadre partite da piazza Bione, ma anche dai distaccamenti volontari di Bellano e Morbegno (Sondrio); sul posto si sono portate due autopompe, tre autobotti, un'autoscala, un carro Umprovir (unità protezione vie respiratorie), un carro Nbrc e i funzionari di guardia.