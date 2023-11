Incendio in un'azienda brianzola: scatta l'evacuazione, due in ospedale

Mattinata agitata in un capannone di via Enrico Fermi. Intorno alle 7.45 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incendio avvenuto su un macchinario che produce carte speciali all'interno di un'azienda di Merate. I cinquanta dipendenti della ditta sono stati evacuati e portati presso i punti di raccolta: il rogo è stato messo sotto controllo da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, entrati in azione con autopompa serbatoio, autobotte e autoscata in supporto dell'autobotte e dell'autopompa serbatoio utilizzate dai pompieri del distaccamento brianzolo.

Due persone, di 41 e 46 anni, sono state trasportate presso l'ospedale Mandic dai sanitari della Croce Bianca di Merate per il ricovero in pronto soccorso, avvenuto in codice giallo, e l'esecuzione degli accertamenti.