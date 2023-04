Incendio in casa: morti cane, gatto e pappagallo

Non solo danni: nell'incendio che questa notte ha danneggiato un appartamento di Lecco sono purtroppo morti un cane, un gatto e un pappagallo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere il rogo hanno trovato senza vita i poveri animali domestici che si trovavano nell'abitazione. Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri, venerdì 21 aprile in una casa di via don Luigi Monza, nel rione lecchese di San Giovanni. Stando alle prime informazioni a disposizione sembra gli animali si trovassero soli in casa, nel locale più colpito dall'incendio.

Dopo l'allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i pompieri del comando provinciale di Lecco con due squadre. Il soccorso tecnico urgente per spegnere il rogo è durato un paio d'ore. L'incendio in sè è stato presto contenuto e ha interessato solo una parte dell'immobile, con più fumo che fiamme. Ma purtroppo alla fine sono stati trovati morti i tre animali: sembra che a ucciderli sia stato proprio il monossido di carbonio.