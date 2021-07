Incendio di Varenna, parla l'autista Mauro Mascetti: «La priorità era salvare la vita dei ragazzi. Non sono un eroe»

È stato soprattutto alla prontezza di Mauro Mascetti se l'incendio che ha distrutto un pullman nella mattinata di martedì 13 non ha avuto un esito tragico. L'uomo, che era alla guida del mezzo, l'ha infatti fermato nel bel mezzo della galleria Fiumalette, nel territorio comunale di Varenna e sulla Strada Statale 36, permettendo ai 24 ragazzi che vi viaggiavano sopra di potervi scendere senza accusare gravi problemi. Sette di loro sono stati trasferiti all'ospedale "Manzoni" di Lecco a causa del fumo inalato, ma le loro condizioni non preoccupano.

«Salvare la vita dei ragazzi era la priorità»

Invitato da Regione Lombardia a presenziare in Consiglio, l'autista, dipendente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Como, ha spiegato di non sentirsi «un eroe» ai colleghi di QuiComo.it, inoltre ha spiegato cosa sia successo in quegli attimi concitati: «Una volta compreso quanto fosse accaduto non ho esitato nel mettere al riparo i passeggeri, facendoli scendere dal mezzo e disponendo che venissero portati al riparo dal coordinatore dell'oratorio». I giovani, infatti, erano in viaggio dall'oratorio di Lipomo (Como) verso Livigno, dove ad attenderli c'era l'inizio di un campo estivo.

«Messi in salvo i ragazzi ho prontamente espletato ogni azione atta allo spegnimento dell'incendio senza esito positivo. La priorità era salvare le vite dei ragazzi». «Ha saputo gestire l'accaduto con tempestività e bravura agendo anzitutto come soccorritore»: così il commissario del comitato Cri di Como, Paolo Russo, ha espresso parole di encomio nei confronti di Mascetti.

Mezzo revisionato a giugno

La Croce rossa ha inoltre spiegato, nel dettaglio, cosa sia successo: l'autista, accortosi dell'esplosione di una gomma, ha notato che il veicolo aveva preso fuoco e l'incendio rapidamente si stava propagando. Prontamente i ragazzi, tutti minori, sono stati fatti scendere e instradati nel corridoio di sicurezza della galleria. Una volta raggiunta un'area sicura sono stati recuperati e riaccompagnati a casa tramite due pullmini della Croce Rossa. Sul posto, come riferito in precedenza, sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato e spento l'incendio oltre ai mezzi del 118, tra cui un elicottero.

Il mezzo era stato revisionato lo scorso 9 giugno 2021 dalla Motorizzazione Civile di Como e il servizio rientrava tra quelli in essere tra associazioni, in particolare con l'Oratorio della Parrocchia di Lipomo, a titolo di mutuo aiuto.