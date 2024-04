Incendio a Villa d'Adda, lungo lavoro per i pompieri

Lungo intervento a Villa d'Adda. Poco prima della mezzanotte di martedì 2 aprile i vigili del fuoco del Distaccamento di Merate sono intervenuti per dare supporto ai colleghi del Comando provinciale di Bergamo, giunti in paese per spegnere le fiamme che stavano divorando un edificio: diverse le squadre sul posto, che hanno lavorato fino alle 2.30 circa prima di riuscire a spegnere il rogo.