Incidente a Olcio, coinvolte sei persone tra cui due ragazzine

Sono state ben sei le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato oggi pomeriggio a Mandello. Per fortuna i feriti non sono gravi, ma sul posto sono comunque dovuti intervenire i soccorsi del 118 in codice giallo, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale Stazione.

Scontro tra due auto

Erano quasi le 17 quando due veicoli, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati in via Statale, all'altezza del civico 182, nella frazione di Olcio.

Sono rimaste coinvolte due ragazzine di 15 e 17 anni, tre giovani di 18, 19 e 19, e una donna di 57. Quattro viaggavano su un mezzo coinvolto nel tamponamento, due sull'altro. Solo per uno dei pazienti, la 15enne, si è reso necessario il trasporto in ospedale a Lecco in codice verde con lievi traumi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'inizio si era parlato anche di una persona investita, ma stando alle notizie raccolte sul posto si sarebbe verificato solo uno scontro tra i due veicoli in transito, scontro a seguito del quale si sono create anche alcune code e disagi alla viabilità lungo la direttrice Mandello-Lierna.

Gallery