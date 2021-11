Due giovanissime soccorse per eccesso di bevande alcoliche

Doppio intervento del 118 nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre per soccorrere due giovanissime che si sono sentite male dopo aver ecceduto con bevande alcoliche.

Il primo intervento per intossicazione etilica è scattato all'1.30 a Lecco sul Lungolario Piave, all'altezza del civico 5. Ad essere soccorsa è stata una ragazzina di soli 15 anni trasportata all'ospedale Manzoni in codice giallo dall'ambulanza della Cri di Lecco. Allertata anche la Questura di Lecco.

Un altro equipaggio, questa volta della Croce Rossa di Colico, è poi dovuto entrare in azione poco più tardi, verso le 2 di notte, proprio nel Comune dell'alto Lago in via Nazionale per prestare soccorso a una giovane di 18 anni. La ragazza è stata trasferita, sempre in codice giallo, all'ospedale di Gravedona.

Purtroppo anche nel territorio lecchese sono sempre di più i casi di persone che eccedono con gli alcolici, perfino tra giovani e giovanissimi.