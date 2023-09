Intossicazione etilica, doppio intervento dei soccorsi in serata

Doppio intervento dei soccorsi di Areu nella serata di ieri, lunedì 11 settembre, per altrettanti episodi di intossicazione etilica. Il primo è avvenuto poco prima delle ore 22 a Colico, in via Nazionale: l'ambulanza della Croce rossa è entrata in azione in codice giallo per prestare auto a una donna che aveva acceduto con le bevande alcoliche. Dopo le prime cure portate sul posto, le condizioni della paziente sono apparse sotto controllo e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 23.15 seconda chiamata al 112 sempre per eccesso di alcolici. L'ambulanza di Areu ha raggiunto viale Montegrappa a Lecco per prestare aiuto a un uomo di 29 anni in difficoltà, poi soccorso e trasportato all'ospedale Manzoni in codice verde.