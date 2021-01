Lecco, la Lombardia è zona rossa fino al 31 gennaio. Ecco le regole

Lecco si risveglia ancora una volta in zona rossa. E lo sarà da oggi, domenica 17 gennaio, sino almeno al 31 gennaio, come ha chiarito una comunicazione della Prefettura nella giornata di sabato: questo è infatti, il periodo di durata dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Il provvedimento viene giustificato con l'applicazione dell'articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio, vista una "incidenza di contagi superiore a 50 casi per 100mila abitanti", e quindi "rischio alto". L'ordinanza firmata dal ministro Speranza è sulla base dei dati del monitoraggio settimanale: la Lombardia ha annunciato ricorso ma il ministro intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4 ha voluto chiarire che le chiusure sono indispensabili e non devono essere valutate come punitive. Il neoassessore al Welfare lombardo Letizia Moratti ha comunque chiesto a Speranza di rivedere i criteri di assegnazione delle zone, mentre Regione Lombardia in una nota ha confermato il ricorso al Tar per annullare la "rossa".

Regione annuncia ricorso al Tar

"Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in ‘zona rossa’, la Regione - come preannunciato dal presidente Attilio Fontana - lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente".

Zona rossa: cosa si può fare e cosa