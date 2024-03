Sversamento di idrocarburi nel lago a Lierna, intervengono i vigili del fuoco

Sversamento di liquidi inquinanti nel lago a Lierna. I Vigili del fuoco di Lecco sono dovuti intervenire con un mezzo da terra e tramite la squadra nautica a bordo del battello da soccorso, per posizionare una serie di tubolari da contenimento e fasce assorbenti antinquinamento dopo che degli idrocarburi sono finiti nel lago in zona castello.

L'intervento di pulizia e messa in sicurezza, durato circa tre ore, è stato portato a termine nella serata di ieri, sabato 2 marzo. Sul posto, non lontano dalla Riva Bianca, una delle spiagge più belle del ramo lecchese del Lago di Como, si sono portati anche i carabinieri forestali e personale Arpa per verificare la situazione e le cause di quanto accaduto.