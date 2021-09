Abbadia piange la scomparsa della storica maestra Andreina Riva

Via per Castello, 2

Ha cresciuto decine di generazioni di abbadiensi, e la notizia della sua scomparsa, a 62 anni, ha destato un dolore profondo. Andreina Riva era "la maestra" per chi è cresciuto frequentando l'asilo Casa del Bambino di Abbadia Lariana, dove ha prestato servizio per quarant'anni in qualità di insegnante.

Classe 1959, oggionese di origine, Andreina ha legato la sua vita professionale al piccolo comune lariano, dove è stata un riferimento per tantissime persone, bambini cresciuti e divenuti a loro volta genitori di altri suoi alunni. In queste ore, sui social network, si susseguono decine di messaggi affranti e ricordi affettuosi per una persona, ancor prima che insegnante, in grado di farsi apprezzare per la spiccata sensibilità e per un sorriso dolcissimo sempre pronto ad accogliere.

Bartesaghi: "Una persona sempre positiva"

"Ho lavorato insieme a lei per dieci anni, per me era l'inizio da maestra mentre lei lavorava già da qualche anno, è stata un punto di riferimento all'inizio del mio percorso scolastico - la ricorda Cristina Bartesaghi, assessore all'Istruzione, ex sindaco e a sua volta maestra - Quando le suore lasciarono l'istituto rimanemmo solo io e lei, per circa cinque anni, e questo ci diede modo di rinsaldare la nostra collaborazione. Ho sempre apprezzato la sua capacità di instaurare un clima famigliare e il tatto che aveva nel rapportarsi con i bambini. Ha affrontato la malattia con coraggio, ha sempre lottato e ha cercato di essere positiva. Durante la sua esperienza lavorativa ha sostenuto grandi sacrifici perché abitava a Oggiono, ma è sempre stata molto presente, tanto da diventare coordinatrice della scuola negli ultimi anni».

La maestra Andreina era andata in pensione nel 2018 ed era stata festeggiata da tanti suoi ex alunni diventati grandi negli anni. La malattia l'ha strappata alla vita a soli 62 anni. Questa sera alle ore 20.30, in sua memoria, verrà celebrato un rosario nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo ad Abbadia. Il funerale si svolgerà venerdì 17 settembre con inizio alle ore 15 a Oggiono.