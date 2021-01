Lutto ad Abbadia Lariana e a Mandello: addio a Suor Fidelis Corti

Un altro lutto colpisce la comunità religiosa di Abbadia Lariana, a breve distanza dalla scomparsa di don Bruno Maggioni e don Alfredo Nicolardi. In paese, dove aveva vissuto, e nella vicina Mandello dove risiedono i fratelli, si piange la morte di Suor Fidelis Corti. La religiosa è morta all'età di 82 anni lo scorso venerdi 8 gennaio alle 7.30 presso l'ospedale di Mestre dove era ricoverata, trasferita dalla locale Casa di riposo del suo Ordine.

Nata a Lecco il 19 agosto 1937, nel 1953 l'abbadiense fa il suo ingresso nella congregazione della Mantellate Serve di Maria a Pistoia. Nel 1956, al conferimento dei voti, lascia il nome di battesimo Liliana per acquisire quello di Fidelis. A Roma, nel 1967, inizia gli studi magistrali che la porteranno al diploma a 16 anni e successivamente alla docenza in vari istituti di città quali Pistoia, Quarrata, Firenze e Milano.

Una grande perdita per la congregazione di appartenenza, dalla quale Suor Fidelis era amata e stimata per la sua dedizione e per l'impegno religioso. «Ci vedevamo spesso, quando di persona veniva a Mandello oppure ci sentivamo al telefono. Ricordo quando nei mesi estivi la portavo a fare dei giri per raggiungere le nostre località montane, dal Passo del Gavia a Livigno» sono le parole del fratello Graziano, padre di Davide ricercatore presso una multinazionale Svizzera (di lui si sono occupate ultimamente le cronache nazionali ed elvetiche per gli studi analitici legati alla pandemia da Coronavirus).

A piangere Suor Fidelis anche l'altro fratello, Aldo. Le ceneri della religiosa saranno tumulate nei prossimi giorni nel cimitero di Mandello accanto ai genitori.

