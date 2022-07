Incendio al sesto piano di un condominio, Vigili del Fuoco e soccorsi sul posto

Paura per un incendio divampato al sesto piano di un condominio di Mandello del Lario. Fiamme e fumo si sono propagati all'interno un appartamento situato in una palazzina di via Aldo Moro intorno alle ore 13.30 di oggi, giovedì 28 luglio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 5 mezzi dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano per spegnere il rogo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e l'ambulanza, al momento non ci sarebbero comunque notizie di persone ferite. Le operazioni di messa in sicurezza continuano.