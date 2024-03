Ancora vandalismi in stazione a Mandello

Ancora vandalismi alla stazione ferroviaria di Mandello del Lario. L'ultima brutta sorpresa in ordine di tempo - per numerosi pendolari e per gli addetti dei treni - all'alba di oggi, mercoledì 6 marzo. Sul lato del binario 2 i soliti ignoti hanno spaccato una delle moderne macchinette per obliterare i biglietti.

Un episodio analogo era avvenuto lo scorso 10 gennaio, con Trenord che aveva denunciato pubblicamente l'accaduto segnalando "il danneggiamento di 4 moderni impianti per i biglietti: le convalidatrici erano costate 8 mila euro e una di esse era già stata vandalizzata nel novembre 2023". Oggi la replica, anzi il tris.

E peggio ancora era andata alla pensilina sempre della stazione di Mandello, ridotta letteralmente in frantumi dai vandali il 25 febbraio scorso e prima ancora nell'ottobre 2023 lasciando una miriade di pericolosi cocci sparsi a terra. In totale sono 5 danneggiamenti in meno di 6 mesi.