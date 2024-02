Grossi massi sulla carreggiata, la Sp67 resta interdetta al traffico

Massi sulla Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone tra Pagnona e Avano di Valvarrone, la strada è interdetta al traffico.

La Provincia di Lecco domenica ha disposto la chiusura al transito a seguito del distacco di grossi massi dalla parete sovrastante la carreggiata stradale.

Nella mattinata di lunedì 12 febbraio è stato effettuato un sopralluogo con i rocciatori presso il punto di distacco del materiale roccioso lungo la Sp67.

Necessari ulteriori disgaggi

"Data la presenza di ulteriore materiale instabile lungo il pendio, vi è la necessità di eseguire una serie di disgaggi di alleggerimento del versante, seguito da un intervento di pulizia, rimozione e ripristino delle barriere paramassi esistenti poco a monte della carreggiata stradale - spiegano dall'ente provinciale - Queste ultime hanno correttamente contenuto la quasi totalità del materiale distaccatosi, ma c'è la necessità di liberarle e ripristinarne alcuni tiranti di ancoraggio per consentire la funzionalità nel caso di ulteriori distacchi futuri".

La strada rimane dunque chiusa in quel tratto. L'impresa di rocciatori si è attivata per recuperare quanto prima possibile i materiali e le attrezzature necessarie per condurre i lavori. "Fatti salvi ulteriori rinvenimenti nel corso dei lavori, si stima che la strada potrà essere riaperta entro la fine della settimana corrente" concludono da Villa Locatelli.