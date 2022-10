Montagna e infortuni: tripla chiamata in poche ore

Pomeriggio di grande lavoro per i soccorritori lecchesi. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per tre volte nel giro di poche ore: intorno 14 due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco sono intervenute insieme al Soccorso alpino di Lecco e del Triangolo Lariano per soccorrere un 31enne infortunatasi nella zona della Falesia Galbiate.

Al lavoro tra Perledo e Valsassina

Verso le 17 un'altra squadra Saf, supportata dal Distaccamento Volontario di Bellano, è stata inviata in via alla Masna a Perledo, pezzo della frazione Riva di Gittana, per una donna finita in un piccolo burrone. Mobilitato anche l'elisoccorso di stanza a Villa Guardia (Como). Allertati i volontari della Croce Rossa di Colico per l'attività di supporto.

Sempre i pompieri sono stati allertati nuovamente intorno alle 17.30: i vigili del fuoco del Saf sono partiti dal Comando Provinciale di Lecco insieme ai volontari e hanno raggiunto la zona dei Piani di Bobbio; qui un ragazzo si è infortunato sul sentiero che collega alla zona in altura. Chiamati a intervenire anche i volontari della Croce San Nicolò di Lecco.