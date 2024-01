Ancora una tragedia. È morto Enrico Taffa, 60enne milanese finito nel lago con la sua auto a Piona - a poca distanza dall'Abbazia - lo scorso 3 gennaio: con lui c'erano la moglie Manuela Spargi (56 anni), alla guida del veicolo terminato in acqua per una fatalità e il cui decesso era stato dichiarato quasi subito, e Carlo Emilio Chies (79 anni); i due uomini erano stati recuperati in arresto cardio-circolatorio e per questo rianimati prima di esser trasportati in ospedale.

Sfortunatamente tutte le cure dei sanitari si sono rivelate vale. Dopo due settimane di agonia Taffa si è spento presso all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Chies, residente a Bernareggio (Monza e Brianza), si trova ancora ricoverato in condizioni gravi. La tragedia sarebbe scaturita da una manovra errata condotta nel parcheggio dell'abbazia.

Nei giorni successivi un altro brutto episodio aveva colpito la famiglia Taffa. Il carro funebri che trasportava verso casa Manuela Spargi si era perso tra le Alpi Orobie, bloccato nella neve della Valmadre. Per questo motivo le esequie erano state posticipate e l'autista era stato salvato dal soccorso alpino.

Un tragico errore?

A estrarli dall'abitacolo è stato un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano fuori servizio, che si trovava in zona in quel momento e non ha esitato a tuffarsi nelle gelide acque lacustri, venendo poi supportato dalle squadre giunte sul posto. L'area del tragico sinistro è quella generalmente utilizzata come parcheggio per poi raggiungere a piedi il luogo sacro: all'origine dell'avvenimento potrebbe esserci stata un'errata manovra da parte della persona alla guida, con l'auto finita quindi giù dalla scarpata. Questa l'ipotesi più accreditata.