Fiamme e fumo avvolgono un casale disabitato, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio di oggi per spegnere un incendio che ha avvolto un casale disabitato a Oliveto Lario. L'allarme per le fiamme e il fumo, visibili anche a distanza, è scattato alle ore 13:15 di martedì 14 marzo.

I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto con due partenze di un'autopompa serbatoio e con un'autobotte. Le squadre hanno dovuto lavorare due ore per avere ragione del rogo che ha danneggiato buona parte del casolare.