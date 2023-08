Val San Martino Malcolm, omicidio in piena regola davanti agli occhi della mamma Quella del giovane 23enne è stata un'aggressione premeditata

La scena del crimine di Calolzio

Omicidio. È l'etichetta da appiccicare sopra all'aggressione che ha portato alla morte del giovane Malcolm Mazou Darga, 23enne del Burkina Faso colpito a morte da due persone davanti agli occhi della madre mentre era seduto su una panchina posta lungo la banchina della stazione ferroviaria di Calolziocorte. Il primo fendente dalla gamba, il secondo inferto al torace mentre stava provando a darsi alla fuga con la mamma andata alla ricerca di un disperato aiuto. Aggredito intorno alle 14, il giovane - residente vicino alla stessa stazione - è morto verso le 15.30, poco dopo l'arrivo all'ospedale di Lecco in condizioni disperate.

Inutile, purtroppo, si è rivelato il tentativo di salvargli la vita operato dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte prima e dal personale del "Manzoni" poi: la ferita al petto gli ha fatto perdere moltissimo sangue e si è rivelata fatale. Gli agenti della Polfer presenti in loco non sono riusciti ad acciuffare uno dei due malviventi, ma hanno riferito quanto visto al magistrato Chiara Di Francesco e ai carabinieri. Il resto lo faranno le testimonianze dei civili presenti e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza potenziato di recente: questi occhi si rivolgono verso la zona incriminata - tra i binari 2 e 3 -, ma controllano pure l'interscambio e piazza della stazione: la caccia all'omicida e al complice, che sarebbero a loro volta di nazionalità africana, è aperta.

Difficile avanzare delle ipotesi diverse rispetto a quelle della spedizione punitiva: tutto troppo veloce e lineare per far percorrere altre strade agli inquirenti. Di certo ci troviamo di fronte a un caso tutt'altro che comune a queste latitudini: un crudo omicidio con arma bianca nel bel mezzo del pomeriggio, commesso in una zona centrale, parecchio controllata da agenti e telecamere, di fronte a un alto numero di testimoni oculari e, soprattutto, a una madre che si è vista strappare suo figlio da un momento all'altro. Il modus operandi di una criminalità che non guarda in faccia nessuno, di quelle che ormai da anni hanno fatto breccia nei più importanti centri urbani del Paese.