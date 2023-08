Entra nel lago e non riemerge: morto un 32enne

Un'altra vittima del lago. Purtroppo è morto il 32enne scomparso dopo essersi immerso nelle acque di Onno, frazione di Oliveto Lario, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto. Non avendo più sue notizie, alle 14 erano subito scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco: in azione la squadra Lago sicuro, sul posto anche i sommozzatori, l'elicottero Drago e quello di Areu decollato da Como, oltre al personale medico del 118 con la Croce Rossa di Asso. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.

Sembra che l'uomo fosse entrato in acqua con un canotto per rinfrescarsi, senza più riuscire a tornare a riva. Le imbarcazioni dei pompieri hanno da subito perlustrato a fondo la zona vicina alla spiaggetta e le acque più al largo. Una volta ritrovato, il 32enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e portato a riva, ma era già in condizioni molto critiche. Sulla spiaggia ci sono stati ripetuti tentativi per rianimarlo da parte dei soccorritori, entrati in azione in codice rosso. Ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: è morto annegato.