Defecano pure nella fontana, lavatoio "chiuso per maleducazione"

Defecano pure nel lavatoio. Succede a Pescate dove già qualche mese era stata elevata una super multa a carico di una persona che aveva fatto i proprio bisogni in un parcheggio. Come si poteva immaginare il sindaco "sceriffo" Dante De Capitani - che ha messo pulizia e decoro tra le proprità del suo mandato amministrativo - è andato su tutte le furie decidendo di chiudere l'area del lavatoio.

"Bande di ragazzi sporcano ovunque, ora basta!"

"Sono mesi che i cittadini della zona mi chiamano per mandare gli stradini a pulire il lavatoio di via XXV Aprile, meta prediletta di bande di ragazzi che si ritrovano ma poi sporcano ovunque andando pure a defecare nelle fontane, ma ora basta - fa sapere De Capitani - Da questa mattina il lavatoio è segregato e resterà chiuso e sporco finché non ci renderà conto che i beni pubblici vanno usati come se fossero i nostri, prestando la stessa cura e la stessa attenzione".

L'appello ai cittadini: "Aiutateci a trovare i responsabili"

"In passato ho gia chiuso parchi e siti per molto meno - incalza il sindaco di Pescate - La zona non ha telecamere e quindi chiedo aiuto ai residenti, non lasciate che 4 idioti senza educazione la facciano da padrone sotto le vostre finestre, denunciate alla polizia locale questi personaggi alcuni dei quali mi dicono residenti a Pescate ma che evidentemente non hanno capito come funzionano le cose qui".