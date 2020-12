Coronavirus, i dati dell'Asst: pressione stabile sugli ospedali, calano i pazienti ventilati meccanicamente

Un buon segnale, in merito alla pandemia di Sars-Cov-2, arriva dagli ospedali "Manzoni" di Lecco e "Mandic" di Merate. Rispetto allo scorso 22 novembre, infatti, la pressione sui due nosocomi non è, quantomeno, aumentata. Questo emerge dai dati relativi alla presenza di pazienti ricoverati all'interno dei due nosocomi, in linea rispetto a quelli resi noti dall'Asst Lecco poco più di una settimana fa.

Nel nosocomio della città capoluogo la situazione è la seguente:

SITUAZIONE 01/12/2020 ORE 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 198 203 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 20 20 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 29 26

Dieci giorni fa erano presenti 203 pazienti, di cui 20 in terapia intensiva e 26 con Cpap (ventilazione meccanica a pressione positiva continua).

Questi, invece, sono i numeri relativi al "Mandic" di Merate:

SITUAZIONE 01/12/2020 ORE 10:00 P.O. Merate REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 146 140 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 8 8 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 10 22

Il 22 novembre la situazione era la seguente: 140 ricoverati, 8 terapie intensive, 22 Cpap.