Precipita con il parapendio e finisce in cima a un albero: portato in salvo dai vigili del fuoco

Paura per un uomo precipitato con il parapendio e finito incastrato in cima a un albero. Si tratta di un 61enne, poi ritrovato in buone condizioni e portato in salvo dai vigili del fuoco. L'allarme era scattato alle ore 15.15 di oggi, giovedì 6 aprile, in una zona impervia di via valle Dell'Oro a Civate.

Sul posto si erano subito portati in codice giallo i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Dal comando di Lecco era stato inviata una squadra Speleo alpino fluviale (Saf) per cercare il parapendista. È stato proprio il 61enne a lanciare l'allarme. Una volta trovato, l'uomo è stato raggiunto e portato a terra in sicurezza dai vigili del fuoco.

Date le circostanze, inizialmente più preoccupanti, era stato pre-allertato anche un elicottero Drago da Malpensa. Gli operatori hanno poi recuperato anche la vela rimasta incastrata nella pianta.