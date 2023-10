Perde l'orientamento al Passo del Giuff: ragazzo recuperato nell'oscurità

Intervento domenica sera per la Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. L'allarme è arrivato in serata per un ragazzo di 23 anni che aveva perso l'orientamento nella zona di Forbesette-Passo del Giuff, nel territorio del comune di Morterone.

La centrale operativa ha attivato i soccorsi e sono partite subito due squadre del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) stazione di Lecco, e la Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco. I soccorritori in poco tempo hanno individuato il giovane, lo hanno raggiunto e, dopo avere verificato le sue buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato a valle, dove lo attendeva l’ambulanza della Croce rossa di Ballabio per gli accertamenti di controllo. L'intervento è terminato poco prima delle 21.