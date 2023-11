In difficoltà sul Resegone: soccorsi e portati in salvo tre escursionisti stranieri

Nuovo intervento di soccorso e recupero di escursionisti in difficoltà sul Resegone. L'allarme è scattato alle ore 16 di oggi, sabato 18 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti via terra tramite la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e per via aerea con l'elicottero Drago per soccorrere 3 persone straniere che si sono trovate in difficoltà durante un'uscita sulla montagna lecchese.

Una volta localizzate, le persone bisognose di aiuto sono state raggiunte e recuperate dal "Drago" e sono poi state portate in salvo in una zona sicura. L'intervento di soccorso è terminato intorno alle 17:30.