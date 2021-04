Schianto in centro Calolzio, macchina distrutta e 37enne trasferito in ospedale

L'allarme è scattato in codice rosso dopo l'impatto tra due auto. Le condizioni del 37enne che ha avuto la peggio sono poi, per fortuna, risultate meno gravi del previsto e i soccorsi sono proseguiti in giallo con il trasferimento dell'uomo in ospedale a Lecco.

Questo l'esito dell'incidente stradale avvenuto alle 13.15 di oggi, martedì 20 aprile, all'incrocio tra corso Dante e via Marconi, in centro Calolziocorte.

Ancora al vaglio della Polizia locale di Calolzio, giunta sul posto con i Vigili del Fuoco di Lecco e i soccorsi di Areu, l'esatta dinamica dello schianto che ha coinvolto una Yaris proveniente da Lecco e una Mercedes di colore scuro, all'altezza del semaforo. Ad avere la peggio proprio la vettura più piccola, anche per l'impatto contro l'impianto semaforico. Forte il botto, sentito anche a distanza.

Sull'utilitaria viaggiava il 37enne, trasferito dall'ambulanza della Cri di Lecco al "Manzoni" dopo le prime cure prestate sul posto. L'uomo ha riportato contusione varie. Sulla Mercedes viaggiava invece un 36enne.

