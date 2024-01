Travolto da un albero mentre taglia legna, muore 63enne. Le ricerche per un uomo che nella serata di giovedì non aveva fatto ritorno a casa a Mandello si sono purtroppo concluse con il tragico ritrovamento da parte delle squadre di soccorso.

L'allarme era scattato in serata. I Vigili del fuoco, in collaborazione con la Prefettura, avevano attivato un posto di comando avanzato tramite furgone Ucl per portare avanti le operazioni di ricerca. In azione squadre Saf (Speleo alpino fluviale) in sinergia con ben 12 tecnici del Soccorso alpino e il Sagf della Guardia di finanza. In supporto anche pompieri dal distaccamento volontario di Valmadrera e personale Saf regionale con l'utilizzo di droni. Allertati inoltre i carabinieri.

Le ricerche si sono concluse mezz'ora dopo la mezzanotte con il ritrovamento del corpo senza vita del 63enne nei boschi sopra la frazione di Somana: fatale l'impatto con un tronco. Dopo le autorizzazioni del caso, il corpo dell'uomo è stato trasportato a valle.