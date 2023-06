Disperso sul San Genesio: si battono i boschi della Brianza

Apprensione per la scomparsa di un uomo. Ricerche in corso dal pomeriggio di martedì 27 giugno per un uomo disperso in una zona boschiva nel comune di Colle Brianza. Dall'allertamento sono impegnati venti tecnici del Cnsas lombardo, XIX Delegazione, della Stazione del Triangolo Lariano, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Protezione civile. Le squadre hanno battuto i sentieri della zona e valutato un'estensione delle ricerche ai comuni limitrofi, sulle alture del Monte San Genesio, Campsirago e Montevecchia.

I pompieri sono scesi in campo con dieci squadre e altrettanti mezzi per la ricerca di una persona scomparsa. Sul posto personale il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), il Nucleo Tas (topografia applicata al soccorso) e il funzionario di guardia. Inviato il carro Ucl (Unità di crisi locale) che funge da postazione di comando avanzato. Nel pomeriggio per le ricerche dall'alto si è alzato in volo l'elicottero Vf Drago da Malpensa.

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Lecco e sono continuate anche nella notte. Sul posto i pompieri, la gran parte dei soccorritori sono tornati al lavoro mercoledì mattina.