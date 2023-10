Soccorse tre persone sul lago mentre praticano kitesurf

Tre persone sono state soccorse nelle acque del lago dopo essersi trovate in difficoltà mentre praticavano kitesurf. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, martedì 10 ottobre. I vigili del fuoco, tramite la squadra nautica, sono prontamente intervenuti per prestare aiuto ai 3 sportivi che stavano "solcando le onde".

I surfisti sono stati recuperati in diverse zone del lago, in particolare negli specchi d'acqua davanti a Lecco, Valmadrera e Malgrate. Dopo averli raggiunti e caricati a bordo del vanguard (gommone da soccorso), i tre sono stati trasportati in buone condizioni in un posto sicuro. L'intervento di soccorso durato circa 1 ora e 30 minuti.