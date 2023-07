Doppio intervento dei soccorsi per abuso di alcolici

Doppio intervento dei soccorsi nella notte tra venerdì e sabato per altrettanti casi di intossicazione etilica. Più serio il primo episodio, avvenuto alle ore 1.30 del 15 luglio a Castello Brianza. L'ambulanza della Croce verde di Bosisio è dovuta intervenire in codice giallo in via Roma per prestare aiuto a un ragazzo di 19 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. Le sue condizioni sono poi fortunatamente apparse meno gravi del previsto, ma il giovane paziente è comunque stato trasferito (questa volta in codice verde) all'ospedale Mandic di Merate per accertamenti.

Sempre in verde sono poi intervenuti alle 5.30 di mattina i soccorsi del 118 a Mandello del Lario, in via degli Alpini. In questo caso ad aver ecceduto con l'alcol è stato un uomo di 31 anni che, dopo la prima assistenza portata sul posto, si è presto ripreso: per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.