Bagno con il maltempo, finiscono in difficoltà: soccorsi nel lago

Nonostante il maltempo di oggi, che tutto consigliava tranne che un bel bagno, un incidente nel lago è avvenuto a metà pomeriggio a Bellano, nella zona tra il Lido e la foce del torrente Pioverna.

Alcune persone - di nazionalità straniera - sono andate in difficoltà mentre si trovavano in acqua; immediatamente è partita la chiamata al numero unico per le emergenze 112.

Dispiegamento di uomini e mezzi

I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre da terra e altre nautiche direttamente dal distaccamento di Bellano. Impegnato anche il personale di "Lario sicuro". Sul posto, inviata da Areu, l'ambulanza del Soccorso Bellanese. Da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente anche se da quanto raccolto pare che le persone, nonostante sapessero nuotare, siano andate in difficoltà a causa della forte corrente nei pressi della foce che impediva di tornare a riva. Intervenute anche le forze dell'ordine.

Per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Un uomo di 41 anni, con ogni probabilità colto da malore, è stato valutato in codice giallo per accertamenti.