Un giorno, sei interventi: giornata infinita per i tecnici del Soccorso Alpino lecchese

Giornata infinita, quella di sabato 14 agosto, quella vissuta dalla Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Cnsas. Il primo allertamento è arrivato alle 7:40 a Sant’Ulderico di Casargo per un cercatore di funghi che si era fatto male a una gamba; sul posto si è portato anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Poco dopo alle 9:50, a Pagnona, una escursionista si è infortunata lungo il sentiero; sono uscite le squadre del Cnsas e l’elisoccorso di Como. Alle 12:20 a Casargo, Alpe Giumello, si è trattato di una donna che era caduta e aveva riportato alcuni traumi; sul posto erano già presenti alcuni tecnici ma poi è stato inviato anche l’elisoccorso di Milano.

Si cercano i fungiatt

Nel pomeriggio, alle 15:20 circa a Vendrogno, attivazione per il mancato rientro di un cercatore di funghi, poi rintracciato. Alle 19:30 altro mancato rientro a Colico, località Villatico, sempre per un fungaiolo disperso, poi rintracciato. Pochi minuti dopo, intervento in un alpeggio di Premana: una donna ha avuto un incidente domestico ma, essendo in una zona impervia, è stata recuperata dalle squadre territoriali e portata all’ambulanza.

In pochi giorni sono già diversi gli interventi che riguardano cercatori di funghi: “Dipende certo dall’alto numero di persone in montagna ma insistiamo sulla prevenzione, perché in alcuni casi è possibile evitare inconvenienti. È molto importante per esempio non andare da soli, comunicare bene dove si ha intenzione di andare, avvisare sugli spostamenti e sugli orari: le attivazioni infatti mettono in campo diverse realtà e impegnano parecchi soccorritori. Responsabilità e attenzione sono quindi sempre raccomandate”, raccomanda il Soccorso Alpino.