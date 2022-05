Perdono il sentiero a causa del temporale: recuperati due ragazzi

Soccorso persone sui monti nella tarda serata di giovedì. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 22, vittime due ragazzi che avevano perso il sentiero scendendo dal Corno Rat verso San Tommaso a causa del forte temporale abbattutosi sul Lecchese.

Dalla centrale per le emergenze di Areu è stata inviata una squadra Saf dei Vigili del fuoco in collaborazione con le squadre del Soccorso alpino. I soccorritori hanno individuato i raagzzi e li hanno accompagnati a valle alla propria vettura, nell'abitato di Valmadrera. Per fortuna non si è reso necessario l'intervento dei sanitari, stante le buone condizioni di salute dei giovani escursionisti.

Fondamentale per i tempi celeri dell'intervento è stato l'utilizzo della geolocalizzazione tramite app sullo smartphone. Le operazioni si sono concluse intorno alle 00.30.