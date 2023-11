In difficoltà in mezzo al lago, sportivo portato in salvo dai vigili del fuoco

Si è trovata in difficoltà in mezzo al lago nello specchio d'acqua davanti alla città di Lecco a causa di un calo di vento. Una persona è stata così soccorsa e portata in salvo nella mattinata di oggi, domenica 12 novembre, dalla squadra nautica dei vigili del fuoco.

L'equipaggio, una volta raggiunta il soggetto bisognoso di aiuto, ha poi scoperto trattarsi di uno sportivo che a causa di un calo di vento, era rimasto "bloccato" in mezzo al lago e tentava con l'attrezzatura di raggiungere la riva attirando l'attenzione dei passanti.

Proprio alcuni di loro, vista la situazione delicata, hanno dato prontamente l'allarme attivando così i soccorsi. Una volta raggiunta, la persona è stata così trasportata in una zona sicura in buona salute e senza rendere necessario l'intervento del personale sanitario di Areu.