Distacco di materiale roccioso: chiusa la Sp67 Alta Valsassina

Si stacca roccia dalla parete sopra la carreggiata: chiusa la strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone. Il maltempo di lunedì, per il quale era stata emessa allerta per rischio idrogeologico, si è fatto sentire in uno dei punti storicamente più sensibili da questo punto di vista.

Il tratto interessato dal distacco, avvenuto nella mattinata di martedì, e dal conseguente provvedimento della Provincia di Lecco è quello compreso tra la località Gallino di Pagnona e la località Avano di Valvarrone.

A seguito dell'intervento sul posto del personale cantoniere della Provincia di Lecco, eseguite le opportune verifiche preliminari, è stata disposta la chiusura del tratto di Sp67 al fine di consentire le opportune verifiche alla parete rocciosa incombente sulla sede stradale.

Il provvedimento viabilistico

La Provincia ha così disposto tramite ordinanza la chiusura totale al transito della Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone nel tratto compreso tra il pk 14+000 (loc. Gallino in comune di Pagnona) e il pk 16+000 (loc. Avano in comune di Valvarrone), come da cartellonistica in loco, a decorrere dalle ore 11.30 di martedì 19 settembre 2023 sino a successiva revoca.