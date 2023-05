“Pronto? Vorrei della cocaina”: così funzionava il call center dello spaccio

Bastava una semplice chiamata al Cup dello spaccio. Una sorta di Centro Unico di Prenotazione, o centralino se preferite, che fissava l'appuntamento tra il pusher e il cliente in vari territori del Lecchese: la cocaina in una mano e i contanti nell'altra pronti per lo scambio, che avveniva sempre in luoghi scelti non a caso tra aree commerciali, chiese, oratori, cimiteri, scuole. Alla Squadra Mobile di Lecco sono serviti due mesi per finalizzare, venerdì, un lavoro impostato già un anno e mezzo fa - e lasciato a lungo nel cassetto per mancanza di personale -, supportata dalla Procura della Repubblica di Lecco che ha messo sul tavolo la richiesta di otto misure cautelari concesse dal Tribunale di Lecco nei confronti del sodalizio criminale.

Una composizione abbastanza omogenea per la squadra: tutti giovani e marocchini, tranne l'italiano - lecchese e incensurato - del 1970 che è stato arrestato insieme ai colleghi di lavoro. Il territorio era abbastanza omogeneo - Calco, Olginate, Olgiate Molgora, Brivio, Valgreghentino, Airuno, Calolziocorte, Merate, Robbiate e Cisano Bergamasco (Bergamo) - e i trasferimenti avvenivano usando auto e moto intestate a dei prestanome. Decisive le segnalazioni arrivate dai cittadini e delle Polizie Locali di Olginate e Calco, che hanno permesso di ricostruire, sicuramente con una stima al ribasso, il business di affari riconducibile alla compagine criminale: si parla di 8mila cessioni di cocaina accertate per un valore commerciale di oltre 334mila euro.

Chi sono gli arrestati

Due degli arrestati sono finiti in carcere - e uno ci finirà quando sarà rintracciato - altrettanti sono agli arresti domiciliari e, infine, sono stati emessi tre divieti di dimora, con una persona che è ancora alla macchia. Particolarmente rilevante la posizione di due dei coinvolti: durante l'esecuzione delle ordinanze, uno dei soggetti, gia? destinatario della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nel territorio provinciale di Monza, è stato trovato in possesso di 590 grammi di cocaina e, quindi, è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed è stato portato all'interno del carcere monzese in attesa dell'udienza di convalida.

Un altro dei principali referenti, invece, è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio mentre stava facendo rientro dal Marocco, dove credibilmente aveva i propri interessi visti i frequenti viaggi compiuti tra lo scalo bergamasco e il Nordafrica.

Un fascicolo rimasto nel cassetto

Un'operazione spiegata nei dettagli dal questore Ottavio Aragona, dal procuratore Ezio Domenico Basso e dal commissario capo Gianluca Gentiluomo. “Questa è la seconda e significativa operazione di contrasto allo spaccio che il reparto mette in piedi dopo quella compiuta in viale Turati. Operazione che adesso è in fase di udienza preliminare e nelle prossime settimane verrà pronunciata la sentenza”, ha aggiornato Basso su quello specifico caso.

Questo, invece, riguarda una fetta di territorio ben più ampia e tocca ancora una volta la Brianza: “Sicuramente la Polizia di Stato, come le altre forze dell’ordine, sta mettendo in atto un grande impegno per contrastare i vari fenomeni delinquenziali; quello dello spaccio, come quello dei reati contro il patrimonio e della microcriminalità, è molto diffuso. Il merito è esclusivamente delle forze dell’ordine di aver ottenuto questi risultati e a loro va la mia gratitudine, stiamo tentando di far vivere in una maggiore sicurezza urbana la popolazione”.

“Questo era un fascicolo rimasto nel cassetto a causa delle carenze di organico - ha rammentato il procuratore -. Con la possibilità di non doversi dedicare solamente alle emergenze, il dottor Gentiluomo l’ha ripreso in mano insieme ai suoi uomini e l’ha attualizzato: in breve ci sono state otto misure cautelari, questo significa che la risposta è stata rapida e precisa”.

L'indagine

“L’indagine è nata da alcune segnalazioni arrivate da Calco e Olginate, sia dai cittadini che dalla Polizia Locale - ha quindi fatto presente il commissario Gentiluogo -. Visionando quanto ripreso dai sistemi di sorveglianza abbiamo visto dei movimenti sospetti e da lì abbiamo avviato un’attività durata un paio di mesi che ha portato alla luce un cospicuo giro di traffico di stupefacenti”.

Il sodalizio criminale “era organizzato e prevedeva la gestione tramite un centralinista: era usato un unico cellulare e chi rispondeva si accordava in tutto e per tutto con il cliente finale; era poi lui a mobilitare i vari pusher sul territorio”, con le consegne che avvenivano “in luoghi affollati per non destare sospetti usando dei veicoli intestati a dei prestanome”.