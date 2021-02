Incidente all'altezza di Bosisio Parini, code e disagi lungo la Statale 36

Il sinistro, non grave, è avvenuto intorno alle 17 di oggi lungo la Lecco-Milano in direzione sud. Viabilità congestionata

Lunghe code e disagi lungo la Statale 36 poco dopo le 17 di oggi, giovedì 25 febbraio, a seguito di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Bosisio Parini.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti, ma il sinistro ha comunque causato molti problemi alla viabilità dell'ora di punta lungo la tratta brianzola della SS36, nel territorio provinciale di Lecco. La colonna si è sviluppata su entrambe le corsie della carreggiata in direzione Milano con il traffico in forte difficoltà per alcuni chilometri.