Stupro, droga, prostituzione e pedopornografia: nuove accuse per l'orco di Brivio

Non è ancora finita l'inchiesta ai danni dell'orco di Brivio. Sul capo di G.R., 34enne titolare di un bar, ora ci sono anche le accuse di sfruttamento della prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico. Vanno ad aggiungersi a quelle di violenza sessuale commessa ai danni di una minorenne, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope sempre nei confronti dei giovani che erano soliti frequentare il Bar dello Zoo.

I carabinieri della Compagnia di Merate hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano nei confronti dell'uomo, già agli arresti domiciliari e limitato dall'applicazione del braccialetto elettronico.

Prostituzione e pedopornografia: altre pesantissime accuse

Gli approfondimenti investigativi effettuati dai militari in merito alla sopracitata violenza sessuale hanno consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano di richiedere una nuova misura cautelare ai danni dell’uomo, che con i suoi dispositivi informatici aveva prodotto immagini e video pedopornografici ritraenti gli incontri sessuali che quest’ultimo promuoveva con minorenni da lui reclutati, sia nella provincia di Lecco che in quella di Milano. Tra il materiale sequestrato e analizzato, i carabinieri hanno così trovato anche un vero e proprio tariffario delle prestazioni sessuali offerte e diversi documenti di identità falsificati, utilizzati dall’uomo per mentire sull’età dei minorenni e permettere loro di accedere alle strutture ricettive nelle quali si consumavano i rapporti sessuali.

Il 34enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Monza. Per quanto riguarda il sopracitato bar di via Prinetti, questo risulta essere stato chiuso mesi fa.