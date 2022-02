Lamiera pericolante su un tetto, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio in via Gorizia a Lecco per mettere in sicurezza parte del tetto di una palazzina. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, sarebbero stati alcuni residenti della zona a chiedere l'intervento dei pompieri e della Polizia locale per verificare lo stato della copertura dello stabile ancora non abitato e oggetto di cantiere.

I Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto con un'autoscala, sono saliti sul tetto rimuovendo una lamiera pericolante e mettendo così in sicurezza il tetto. L'intervento si è svolto intorno alle 14.30 di domenica 20 febbraio.

Un tratto di via Gorizia, la strada che collega il rione di Santo Stefano con quello di San Giovanni in via Oslavia, è stato momentaneamente chiuso al traffico per una trentina di minuti per permettere le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto anche due agenti della Polizia locale di Lecco.