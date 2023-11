Maltempo: i torrenti non preoccupano, il lago raggiunge i percorsi pedonali

Mentre i fari rimangono puntati sul fiume Adda e sul suo corso dalla diga di Olginate verso sud in Brianza, la situazione nei comuni della riviera orientale non semba preoccupare.

I torrenti sono stati monitorati nelle ore di maggiore afflusso di precipitazioni e lo sono tutt'ora, ma i livelli non hanno mai raggiunto la soglia critica. A Dervio il Varrone, a Bellano il Pioverna e a Mandello il Meria nella mattina di venerdì scorrono verso il lago senza particolari problemi. I sindaci, da noi interpellati, descrivono la situazione come "tranquilla".

Qualche patema in più ad Abbadia Lariana, dove la piena dello Zerbo nella serata di giovedì ha destato qualche preoccupazione. Il sindaco Roberto Azzoni, tramite ordinanza, ha disposto la chiusura del tratto di passerella a lago tra l'inizio del lungolago (zona chiesa parrocchiale) e la Punta, chiudendo anche l'accesso della via al Campeggio, proprio accanto allo Zerbo in piena. Come si può vedere dalle immagini nel video, il livello del lago ha raggiunto il percorso pedonale rendendolo così inagibile per motivi di sicurezza.

A Mandello situazione simile nella frazione di Olcio, dove il Lario ha raggiunto il camminamento di recente costruzione. Una situazione "al limite, ma in eventi climatici simili era previsto accadesse" fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli. Purtroppo vanno registrati anche danni a imbarcazioni.

A Bellano e in altre località il livello del lago è al limite delle strade.

Nel corso della giornata di giovedì sono caduti sul territorio fra i 40 e i 50 millimetri di pioggia. Le previsioni indicano un miglioramento per oggi ma un nuovo peggioramento tra sabato e domenica, anche se le precipitazioni attese non dovrebbero creare problemi.